اخبار سوريا .. الدفاع الروسية: 5 خروقات للهدنة فى سوريا جميعها بريف دمشق

أعلن المركز الروسى لتنسيق الهدنة فى سوريا أنه سجل 5 خروقات لوقف إطلاق النار فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وكل هذه الخروقات جرت فى ريف دمشق.

وأوضح المركز الذى يتخذ قاعدة حميميم الجوية باللاذقية مقرا له، فى بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية أن مجموعات من تنظيم "جيش الإسلام" الذى يدعى انتماءه إلى المعارضة السورية، قصفت باستخدام راجمات صواريخ ومدافع هاون مواقع للجيش الحكومى فى عدد من بلدات ريف دمشق، من بينها عين ترما ومزرعة محمود وحرستا.

وأشار المركز إلى أن نظام الهدنة لم يزل صامدا خلال الفترة المذكورة فى معظم أراضى سوريا، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم توجه ضربات إلى أى مجموعات مسلحة معارضة أعلنت سابقا انضمامها إلى وقف الأعمال القتالية وأبلغت مركز التنسيق الروسى (فى حميميم) أو الأمريكى (فى عمن) بأماكن مرابطتها.

وأفاد المركز بأن مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى قصفوا عددا من البلدات فى ريفى إدلب وحماة. أما فى ريف حلب فاستهدف فيه إرهابيو "جبهة النصرة"، باستخدام راجمات صواريخ ومدافع هاون، بلدتى كراسى والحمراء، وأحياء الشيخ مقصود والحمدانية، والميدان والخالدية والعامرية ومطار النيرب فى مدينة حلب.

وأضاف المركز أن الطائرات الحربية الروسية دمرت فى ريفى الرقة وحمص 4 مواقع لاستخراج النفط غير الشرعى تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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