للحوامل.. تعرفى على توقيت عمل رئة الجنين

سؤال تطرحه أغلب الحوامل على أطبائها المتابعين لحملهن، خاصة عند دخولهن فى الفترة الثالثة والأخيرة من الحمل، أى بداية من الشهر السابع، وهو "متى تكتمل رئة الجنين وتعمل بكامل قوتها؟!".

ويجيبهن الدكتور عطية أبو النجا - استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم - موضحا أن عدم اكتمال رئة الجنين عند مولده أمر قد يرفع احتمالات وفرص دخوله الحضانة فى بعض الحالات.

وأشار الدكتور عطية أبو النجا خلال إجابته على السؤال، إلى أنه من المفترض أن تبدأ رئة أغلب الأجنة الطبيعية خلال الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، وتبدأ عملها بشكل "وهمى"، أى أنها لا تجرى تنفسا حقيقا كالذى نجريه برئتينا نحن الكبار، ولكنها تعمل نوعا من التمارين أو تنفسا تجريبيا على سيبل التقريب، فهى تجرى حركة تنفس منتظمة بحيث تنقبض وتنبسط الضلوع، كنوع من التهيئة المبكرة لتلك الرئة كى تعمل بشكل طبيعى عند خروج الطفل للحياة، وبدء تنفسه بشكل طبيعى.

وتابع استشارى أمراض النساء والولادة حديثه قائلا إن عمل الرئة يكون عملا تجريبيا من قبل الرئتين حتى اكتمالهما تماما وعملهما بشكل طبيعى بعد الولادة، وعلى الرغم من اكتمال الرئتين بشكل نسبى مبكرا إلا أن الولادة تتأخر نسبيا إلى ما بعد الأسبوع الـ35 بالطبع.

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