القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهمين والتحفظ عليهم، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

- القبض على هارب من 61 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

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