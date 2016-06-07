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لو اللحمة طعمها مر متاكلهاش.. ممكن تجيب لك نزلة معوية

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لو اللحمة طعمها مر متاكلهاش.. ممكن تجيب لك نزلة معوية لو اللحمة طعمها مر متاكلهاش.. ممكن تجيب لك نزلة معوية
"اللحم المر" نوعية من اللحوم قد تصادف أن تتناولها فى يوم من الأيام، خاصة فى تلك الفترة التى تنتشر فيها لحوم غير معلومة المصدر فى الأسواق، ولتعدد أنواع اللحوم المباعة وتباينها عليك أن تكون أكثر حذرا حتى تتجنب هذه النوعيات غير الصحية.

الدكتورة ملك صالح - استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية - حذرت من تناول اللحوم ذات الطعم أو المذاق المر، والذى قد يلحظه أغلب آكلى البروتين الحيوانى ويتمكنون من التفرقة بين مذاقه ومذاق اللحم الحلو والطبيعى.

وتابعت استشارى التغذية حديثها مؤكدة أن هذه النوعيات من اللحوم قد تسبب الإصابة بحالة من التلبك المعوى والنزلات المعوية، وذلك لأنها لحوم مريضة وليست صحية، كما أنها قد تكون لحوم تعرضت لسوء التخزين أو الذبح بشكل غير شرعى، أو أنها لحيوانات غير البقر والجاموس والخراف والجديان.

ونصحت الدكتور ملك صالح بالتخلص من أى لحوم تتسم بطعمها المر، أى يكون فيه بعض المرارة الطاغية على الطعم الأصلى للحم، لأنها ضارة بصحة الإنسان وصحته المعوية بشكل خاص، وطبيعة جهازه الهضمى، فضلا عن أنها قد تحتوى على بكتيريا السالمونيلا التى تسبب الكثير من الأمراض المعوية الخطيرة، ولذا يُنصح بضرورة توخى الحذر منها، وعدم تجربة أنواع لحوم مختلفة من الأسواق بل التركيز على نوعيات جيدة من منابع لا يمكن الشك بها.


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