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الكهرباء تمنح سكان العشوائيات مهلة "شهر" لسداد قيمة مقايسة العداد الكودى

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الكهرباء تمنح سكان العشوائيات مهلة "شهر" لسداد قيمة مقايسة العداد الكودى الكهرباء تمنح سكان العشوائيات مهلة "شهر" لسداد قيمة مقايسة العداد الكودى
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة حددت مهلة شهر من تاريخ إصدار المقايسة الخاصة بالوحدة السكنية بالمناطق العشوائية لتركيب العداد الكودى، لسداد قيمة المقايسة لشركة الكهرباء التابع لها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة عدم قيام المواطن بسداد قيمة المقايسة فى موعد أقصاه شهر، سيتم تغريمه قيمة محضر سرقة الكهرباء بالثمن الفعلى لسعر الكيلو وات وليس بالمتوسط.

وأشار المصدر، إلى أن قرار مجلس الوزارء، بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول، ولضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تودى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.


>- لأول مرة "الكهرباء" بدون طوارئ فى رمضان.. الوزير: لدينا قدرات أكثر من احتياجات المواطنين.. تحسين الخدمة وبحث الشكاوى على رأس أولوياتى.. و يؤكد:الحديث عن احتمالية عودة الانقطاعات فى مصر غير واردة
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