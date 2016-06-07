نهيان بن مبارك: اليوم الوطني يوحد غاياتنا

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة: إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل مشهدا تاريخيا مستمرا لتوحد غاياتنا، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني الـ45 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي عقد امس بمقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأبوظبي، وتضم في عضويتها ممثلين للجان الفرعية بكافة إمارات الدولة..

إضافة إلى ممثلي الوزارات المشاركة في الاحتفالات هذا العام، والتي أفرزت اعتماد اللجنة الشعار الرسمي لاحتفالات اليوم الوطني هذا العام، إضافة إلى اعتماد الجدول الزمني لانطلاق الفعالات التي ستبدأ في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل بالحملات الإعلامية والمعارض الفنية والتراثية..

إضافة إلى الاحتفال بيوم الشهيد في 30 من نوفمبر على أن تستمر كافة الفعاليات التي سيتم تنظيمها سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي حتى الرابع من ديسمبر المقبل، كما أكدت اللجنة أهمية الاستعدادات المبكرة وإضافة مبادرات مبتكرة تليق بقيمة هذه المناسبة الوطنية الكبرى، وأن تتاح الفرصة لكافة الجاليات للتعبير عن مشاعرها المقدرة تجاه الإمارات في هذه المناسبة.

ودعا معاليه أعضاء اللجنة العليا إلى التركيز على أن تكون كافة الاحتفالات محملة بالمعنى الحقيقي لهذا اليوم الخالد في تاريخنا، وهو التركيز على وحدة الصف والصوت والغاية والتي تعد السبيل الوحيد للوصول إلى الدور الريادي لدولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

امتنان

وجَّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك التهنئة إلى كافة أعضاء اللجنة العليا لليوم الوطني في بداية الاجتماع للنجاحات التي تحققت في احتفالات العام الماضي من خلال كثافة المشاركات المحلية والاتحادية سواء من جانب مواطني الدولة أو المقيمين على أرضها، والذي عبر بما لا يدع مجالا للشك عن الولاء العميق للوطن وقيادته الرشيدة، وأوضح مدى تماسك الاتحاد.مشهد تاريخي

وأضاف قائلاً إن هذا الاحتفال باليوم الوطني يبرز حالة رائعة من الانتماء والرغبة في التضحية والفداء من أجل وطننا الغالي كما إنه دليل على متانة البناء الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وسارت على دربه قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي نعتز كثيراً، بدعمِه الكبيرِ لتعزيز مكانة وطننا الغالي في هذا العالم وحرصِ سموه على أن يكون الاتحاد عنوانا لكافة المبادرات والغايات التي تكفل تقدمنا ونهضتنا الشاملة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله وإلى إخوانِه الكرام، أعضاءِ المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليِّ عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نُقدِّر كثيراً جهودَ سُموِّه الكبيرة، في سبيل رفعةِ الأمةِ الإسلامية، وتأكيدِ مكانتِها المرموقة بين أمم العالم.