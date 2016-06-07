"التموين" تضبط 5.600 طن لحوم فاسدة بـ"أبو النمرس" فى الجيزة

تمكنت حملات الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط 5.600 طن سلع غذائية من مقطعات اللحوم ما بين سجق ، مقطعات كبدة ، وزبدة ، وجميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأكد مصدر مسئول، أنه تم ضبط الكميات فى ثلاجة غير مرخصة بمنطقة أبو النمرس ، قبل طرح هذه الكميات للبيع والتداول بالأسواق، والتى تعرض صحة المواطنين للخطر وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

ووفقا للمضبوطات، فقد تبين تغيرها فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم التوصية بإعدام المضبوطات.

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