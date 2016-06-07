طلاب الثانوية يدعون للتظاهر أمام "التعليم" اليوم اعتراضا على الغش باللجان

دعا طلاب الثانوية العامة إلى تنظيم وقفة ظهر اليوم الثلاثاء عقب خروجهم من امتحان اللغة الإنجليزية أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسبب ما يحدث داخل بعض لجان الامتحانات.

وقالت فاطمة محمد إحدى أولياء الأمور بلجان امتحانات السيد زينب، إنه تم رصد غش جماعى فى بعض اللجان، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أدى إلى غضب الطلاب، مطالبين بمنع هذه المهذلة على حد وصفها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت "فاطمة" أن الغريب فى الأمر أن بعض اللجان لا يوجد فيها تفتيش، مطالبين بتطبيق مبدأ المساواة، موضحة أن السبب الآخر لدعوات الطلاب تمثل فى فضيحة التسريبات التى حدثت فى أول يوم، إضافة إلى ما ظهر أمس على صفحات التواصل لامتحان اللغة الإنجليزية.

طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث يختبرون اليوم فى اللغة الاجنبية الأولى

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