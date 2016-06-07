ضبط 10 أطنان زيت طعام داخل مصنع بدون ترخيص فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 10 أطنان زيت طعام داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجل بشارع البترول – دائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أن تمكن العقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين من ضبط "عادل محمد " 38 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائيه بشارع البترول – دائرة قسم الخصوص، ومقيم القاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامه تجارية غير مسجلة (أرت)، وتم ضبط 2 تنك حديد سعة 10 أطنان زيت طعام – و1000 زجاجه فارغة معدة للتعبئة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5689 جنح قسم الخصوص.

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