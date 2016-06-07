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لو عندك إمساك.. متى تبقى الحالة خطيرة ولازم تزور الدكتور

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لو عندك إمساك.. متى تبقى الحالة خطيرة ولازم تزور الدكتور لو عندك إمساك.. متى تبقى الحالة خطيرة ولازم تزور الدكتور
من منا لم يعانى الإمساك وصعوبة التبرز يوما؟! فالكثيرون يتكرر لديهم هذا العرض المرضى لاختلاف الأسباب من شخص لآخر وحالة إلى أخرى، ولكن متى يكون الوضع سيئا؟! وتصبح هناك خطورة ناتجة عن إهمال الذهاب إلى الطبيب لعلاج الإمساك؟

الدكتور أحمد مراد هاشم - أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى - أجاب عن هذا التساؤل المهم قائلا: إن الإمساك لا يمكن إهماله والسكوت عليه فى حالات معينة، لأنه يعطى فيها للجسم إنذارات وإشارات توضح دخوله فى مرحلة الخطر، وإهماله فى تلك الحالة ينذر بنتائج خطيرة.

وتابع الدكتور أحمد مراد حديثه، موضحا أن هناك علامات تنذر بأن هذا الإمساك ليس طبيعيا، ولابد من علاجه لدى مختص، ولا يكتفى حينها بتناول الطعام الورقى، ولا بتناول المشروبات الدافئة المسهلة، ومن أهم هذه العلامات هو الشعور بألم بالبطن متصل لا ينقطع، بل يتزايد وترتفع حدته من وقت لآخر.

وأضاف أستاذ الجهاز الهضمى قائلا: إن حدوث الصداع الشديد أثناء الإصابة بالإمساك دون معرفة السبب، وحدوث تقلصات مميتة قاتلة، مع مرور أكثر من حوالى 6 إلى 7 أيام من انقطاع التبرز، يستوجب زيارة أقرب مختص جهاز هضمى وباطنى، لأن المريض هنا يصبح فى مرحلة متقدمة من الإمساك الذى قد ينذر بانسدادات ومشكلات معوية خطيرة لابد من تجنبها سريعا.


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