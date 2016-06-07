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88% من القراء يتوقعون فشل التعليم فى وضع حد لتسريب امتحانات الثانوية

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88% من القراء يتوقعون فشل التعليم فى وضع حد لتسريب امتحانات الثانوية 88% من القراء يتوقعون فشل التعليم فى وضع حد لتسريب امتحانات الثانوية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع نجاح التعليم فى وضع حد لمسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة؟"، توقع غالبية القراء بفشل التعليم فى وضع حد لمسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وتوقع 88 من القراء بفشل التعليم فى وضع حد لمسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة، بينما توقع 10% من القراء بنجاح التعليم فى وضع حد لمسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة، فى الوقت الذى أعرب فيه قراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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