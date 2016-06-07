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"القومى لحقوق الانسان": لم نتلق ردا من"الداخلية"حول زيارة سجن الكيلو 10 ونص

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"القومى لحقوق الانسان": لم نتلق ردا من"الداخلية"حول زيارة سجن الكيلو 10 ونص "القومى لحقوق الانسان": لم نتلق ردا من"الداخلية"حول زيارة سجن الكيلو 10 ونص
أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أنهم تقدموا بطلبات لوزارة الداخلية لزيارة السجون خلال شهر رمضان الكريم على رأسهم سجون الصعيد و السجن الجديد التابع لمديرية أمن الجيزة "سجن الكيلو 10 نص".

وشدد إسحاق لـ"اليوم السابع"،على ضرورة أن يزور أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لسجن الكيلو 10 ونص لمشاهدة ما يجرى بداخله، موضحا أنهم لم يتلقوا أى رد من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن الطلب المقدم.

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