دعوى لإلزام "الرياضة" بالتدخل لترشيح لاعب لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

أقام أحمد صلاح شافعى، المحامى بصفته وكيلا عن يحيى إبراهيم الجندى، عضو الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، ولاعب تنس طاولة بنادى مدينة نصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لإلغاء بند الترشيح لمجلس الإدارة باتحاد تنس الطاولة.

واختصمت الدعوى رقم 55991 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير عام الهيئات الرياضية ورئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لتنس الطاولة، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن المدعى يرغب فى التقدم لانتخابات أعضاء مجلس ادارة نادى مدينة نصر التابع للاتحاد المصرى لتنس الطاولة إلا أنه فوجئ بلائحة النظام الاساسى للاتحاد المصرى لتنس الطاولة الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2014 وتم الاجتماع فى اليوم التالى 20 يونيو 2014 ، وقد نصت اللائحة فى مادتها 46 شروط الترشيح لمجلس الادارة، على أن يكون حاملا مؤهل عال.

وأوضحت أن النص غير دستورى واللوائح يخطر بها الوزير خلال 30 يوما ولو لم يتم الاعتراض عليها تعتبر سارية ولم يصدر قرار من الوزير بإلغاء بند الانتخابات، حيث أنه غير دستورى ولم يتم إلغاءه، طبقا للمادة 33 من الدستور والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة.

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