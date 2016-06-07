زوج فى دعوى نشوز: زوجتى مفترية كسرت ذراعى وبسببها أطلقوا علىَّ "المتهزأ"

اعتاد الزوج "سيد ص" أن يتعرض للعنف من قبل زوجته "منال.ط"، فهى لا تقصر فى جعله يفكر فى تطليقها بسبب كثرة مشاكلهما، لكنه كان يتحملها حتى لا يفقد طفله الصغير محمد الذى يبلغ 4 أعوام إلى أن جعلته أضحوكة منطقتهما بالطالبية بمحافظة الجيزة.

"سيد"، قال فى دعوى النشوز التى أقامها أمام محكمة الأسرة بإمبابة دائرة الطالبية،:"عشت أسود 5 سنوات من عمرى مع منال المفترية التى كانت دائمة الاعتداء علىِّ منذ أول شهر زواج فلم أكن أتخيل أنها بتلك البشاعة والأخلاق المتدنية فهى لا تحترم العادات أو التقاليد".

وأوضح الزوج، الذى يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل موظف إدارى بأحد البنوك بالمهندسين، أنه تزوجها بعد أن رشحتها صديقة والدته وبعد خطوبة دامت 13 شهر تزوجا وخلال تلك المدة لم يرى شخصيتها الحقيقة إلا بعد أن أغلق عليهما باب منزل واحد.

وأضاف فى دعواه، مشتكيا الإساءة التى تعرض لها من قبل زوجته:" خلال شهر العسل الذى كان عكس اسمه بكل ما تحمله الكلمة من معنى قامت لأول مرة فى حياتى ببدء سلسلة من الإهانات والسباب تجاهى فكانت الصاعقة وعدها بادرت بتأديبها لكنها مسكتنى من ذراعى وتحدتنى فأدركت أننى تزوجت مصارعة وليست زوجة".

وتابع:"فكرت فى طلاقها لكنى تراجعت خاصة أنها أصبحت حامل بعد الزواج مباشرة فلم أستطع ترك ابنى لإمرأة مثلها وتحملتها لكنى فقدت كرامتى وسمعتى حتى أطفال المنطقة كانوا يسخرون منى إذا رأونى بالشارع وأطلقوا على "سيد المتهزأ".

وأشار إلى أنه فى آخر مرة قامت بكسر ذراعه وإصابته فى رأسه والتسبب بأكثر من 14 غرزة بسبب مناقشته لها بعدم الذهاب مع طفلها الساعة الواحدة ليلا إلى منزل أهلها وطلبه منها الانتظار حتى الصباح.

وتابع الزوج :"ذهبت للمحكمة وطلبت الطلاق لكنها تريد منى مبالغ مالية لا أستطيع أن أدفعها بعد أن سلبتنى كل ما أملكه ومن وقتها وهى تعنفنى وتقوم بالتعدى على وإرهابى وعندما أقمت دعوى النشوز ضدها هددتنى بأن تتخلص منى خوفا أن يصدر حكم لى بنشوزها وتفقد فرصة حصولها على باقى ما أملكه وسجنى".

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