اليوم .. نظر أولى جلسات دعوى تمكين إبراهيم سعيد من رؤية ابنه

تنظر محكمة الأسرة بالمعادى،اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات الدعوى القضائية رقم 492 لسنة 2016 المقدمة من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، والتى يطالب فيها بتمكين موكله من رؤية نجله "آدم" بعد رفض زوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" تمكينه من رؤيته أو زيارته بحسب ما جاء فى الدعوى.

وكان أحمد المغربى محامى اللاعب، قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 433 لسنة 2016 لتمكين موكله من رؤية نجله "آدم"، وتم تحديد جلسة 27 أبريل الماضى، لنظر الطلب، وبعد تغيب اللاعب وزوجته عن الحضور، تم تحديد جلسة ثانية يوم 4 مايو، وبعد تغيبهما للمرة الثانية، حرك "المغربى" الدعوى.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية، وتهديده بالقتل، وأخيرا بارتكاب جريمة الزنا، ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص.

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