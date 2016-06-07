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تعرف على علاج الرمد الربيعى.. قطرات مضادات الهيستامين والكورتيزون

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تعرف على علاج الرمد الربيعى.. قطرات مضادات الهيستامين والكورتيزون تعرف على علاج الرمد الربيعى.. قطرات مضادات الهيستامين والكورتيزون
التهاب ملتحمة العين أو الرمد الربيعى من أمراض العين الشائعة، وتتميز بوجود مجموعة من الأعراض، تشمل: الالتهابات والعدوى الميكروبية، وتظهر فى صورة احمرار العين وظهور حبيبات على سطحها والشعور بالحكة.

علاج الرمد الربيعى


>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على طرق علاج الرمد الربيعى، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الطبى الأمريكى "مايو كلينيك"، وتشمل:

الرمد الربيعى الناجم عن أسباب بكتيرية


>غالبا ما يتعافى 50% من المصابين بهذا النوع من الرمد دون استخدام أدوية خلال أسبوعين، بينما يساهم الحصول على مضاد حيوى فى تسريع معدلات الشفاء، وقد يصف الطبيب قطرة أو مرهم مضاد حيوى، وأوصى التقرير باستخدام المستحضرات الدوائية طوال الفترة التى قررها الطبيب حتى لا تعاودهم الإصابة بالمرض مرة أخرى.

الرمد الربيعى الناجم عن أسباب فيروسية


>فى الأغلب، لا يتوفر علاج محدد لالتهاب ملتحمة العين أو الرمد الربيعى الفيروسى، ولكن قد يصف الطبيب أحد الأدوية المضادة للفيروسات إذا حدثت الإصابة بسب فيروس الهربس البسيط.

وغالبا ما تبدأ الإصابة بهذا المرض فى عين واحدة ثم تنتقل للعين الأخرى خلال أيام، وغالبا ما تستمر الإصابة من أسبوع لأسبوعين، ثم تتعافى العين.

الرمد الربيعى الناجم عن الحساسية


>إذا أصبت بهذا النوع من الرمد، غالبا فى فصل الربيع، فسيصف لك الطبيب أحد أنواع القطرات المضادة للحساسية، مثل القطرات التى تحتوى على خليط من مضادات الهستامين ومضادات الخلايا الضارة mast cell stabilizers، كما ينصح بالحصول على القطرات المحتوية على مضادات الالتهاب أو الكورتيزون أو مضادات الاحتقان.

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