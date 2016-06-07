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علاج النكاف بوصفات طبيعية.. كمادات الثلج والشوربة

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علاج النكاف بوصفات طبيعية.. كمادات الثلج والشوربة علاج النكاف بوصفات طبيعية.. كمادات الثلج والشوربة
النكاف هو مرض معدٍ يسببه فيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب والإفرازات الأنفية، والاتصال الشخصى الوثيق، ويؤثر مباشرة على الغدد النكافية أو اللعابية وهى الأجهزة المسؤولة عن إنتاج اللعاب.

وهناك ثلاث مجموعات من الغدد اللعابية على جانبى الوجه، وتقع وراء وتحت الأذن، وأعراض المميزة لالتهاب الغدة النكافية هو تورم فى الغدد اللعابية.

وفى السياق ذاته، كشف الموقع الطبى الأمريكى “healthline” عن علاج النكاف أو علاج التهاب الغدة النكافية، ويشمل: النكاف هو فيروس، لذلك لا يستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى، ومع ذلك، يمكنك علاج الأعراض للحصول على الراحة، الذى يشمل:

• الراحة عندما تشعر بالضعف أو التعب.
>• أخذ مسكنات الألم، مثل الاسيتامينوفين والإيبوبروفين، لخفض الحمى.
>• تهدئة تورم الغدد عن طريق وضع كمادات الثلج.
>• شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف بسبب الحمى.
>• اتباع نظام غذائى لين مثل الحساء واللبن، وغيرها من الأطعمة سهلة المضغ لتجنب ألم الرقبة.
>• تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية التى قد تسبب المزيد من الألم فى الغدد اللعابية.


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