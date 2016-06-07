القبض على 3 أشخاص بالبحيرة لإدارتهم صفحات لغش الثانوية العامة على الإنترنت

تمكن اليوم ضباط مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها صفحة "مهايطى" لغش إمتحانات الثانوية العامة.

وبالفحص تبين ضبط كل من "م ش إ" صاحب مقهى لإدارته المقهى وتوزيع خدمات الإنترنت (مخالفاً بذلك شروط التعاقد مع شركات المحمول) وبحوزته جهاز الروتر المستخدم .

كما تم ضبط " ز ف ش" حاصل على دبلوم لإدارته عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ومنها صفحة "مهايطى" لغش امتحانات الثانوية العامة وأخرى للترويج لبيع سماعات أذن صغيرة والإعلان عنها مقابل نسبة من حصيلة البيع وبحوزته هاتفا محمولا.

وتم ضبط "إ ال ع" فنى إصلاح هواتف لقيامه بالاشتراك مع الأول والثانى فى الترويج لبيع سماعات الأذن الصغيرة وبحوزته هاتفا محمولا ، مطواة قرن غزال ، مبلغا ماليا ( 4100 ) جنيه .

بمواجهتهم إعترفوا بمضمون ما تقدم وحيازتهم للمضبوطات، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

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