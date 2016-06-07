"شاومنج" تزعم رصدها سيارات نقل أوراق أسئلة امتحان "إنجليزى" الثانوية

زعمت صفحة "شاومنج بيغشش ثانوية عامة" معرفتها بسيارات نقل امتحانات اللغة الانجليزية للثانوية العامة بعد خروجها من المطابع فى ميدان رمسيس، بحسب الصفحة.

وكتبت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، :"الله علي عربيات وزير التربية و التسريب اللى فى المطبعة السرية جدا فى رمسيس يا جدعان.. و الرقم بتاعها (ب2|5126) أوعى حد فيكم يقول إن الناس خرجين من المطبعة.. أهو الموضوع سرى جداً".

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