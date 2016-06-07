اليوم.. استئناف محاكمة 80 من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، محاكمة 80 متهمًا من جماعة الإخوان، بتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف ، وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز ساقلته ومركز سوهاج عندما وجهت النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على العنف والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

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