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اليوم.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد اليوم.. أولى جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت ، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، وحددت جلسة 7 يونيو الجارى لبدء المحاكمة، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى ، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. إخلاء سبيل هشام جنينة بعد سداد الكفالة

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مصر 365

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