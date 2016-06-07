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"الزراعة ": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ 1.8 مليون فدان

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"الزراعة ": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ 1.8 مليون فدان "الزراعة ": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ 1.8 مليون فدان
كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لوزارة الزراعة ، ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية إلى مليون و814 ألف فدان، حيث بلغت المساحات المنزرعة بالذرة الشامية مليون و3 آلاف فدان، منها ذرة بيضاء 771 ألف فدان، وذرة صفراء 235 ألف فدان، بالإضافة إلى مساحات منزرعة بالأرز بلغت 516 ألف فدان، والقطن 124 ألف فدان ، وجارى زراعة باقى المساحات المستهدفة زراعتها وتوفير مستلزمات الانتاج .

وأكد تقرير الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع" ، على نسخة منه ، ارتفاع المساحات المنزرعة بالسمسم والفول الصويا وعباد الشمس ولب بطيخ، والذرة الرفيعة لـ 194ألف فدان ،وجارى حصر المساحات المنزرعة بمحافظات الجمهورية، موضحا أنه يتم حاليا توفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدفة زراعتها من المحاصيل الزراعية الصيفية.


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