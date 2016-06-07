"تعليم النواب": سنخاطب الوزارة لإمكانية تطبيق الامتحانات الإلكترونية

قالت الدكتورة ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم ، إن امتحان اللغة الإنجليزية الذى أشيع تسريبه بتاريخ العام الماضى، معتبرة أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الشائعات و البلبلة التى يحدثها البعض تجاه امتحانات الثانوية العامة.

و أشارت أمين سر اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تعمل على وضع منظومة كاملة لتحديث التعليم تعتمد على تغيير الدراسة لبداية دخول الطفل حتى الجامعة ، موضحا أنه بعد الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة للموازنة العامة سيتم الإطلاع على خطط المنظومة بالكامل من قبل وزارة التربية و التعليم و التعليم العالى.

و أضافت أن مردود تلك المنظومة سيكون بعد 12 عام من الآن، موضحا أن تطبيق امتحانات الثانوية العامة مرحلية فى المحافظات ستكون مجالا للطعن إلا إذا كان هناك مكتب تنسيق فى كل محافظة و بالمعايير التى تناسبها، مؤكداة ن ذلك يعد توزيعا إقليميا بحتا و يحتاج لوقت كبير .

وشددت على أن تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية، أمر كان محل دراسة لدى وزارة التربية والتعليم و كانت هناك نية لتحويله وتم إنفاق مبالغ كبيرة عليه لكنه حتى الآن لم يفعل، موضحة أن اللجنة ستخاطب الوزارة للتعرف على معوقات تطبيقه.

وأشارت إلى أن امتحان القدرات فكرة واردة، والأمر خاضع لدراسة كبيرة بالتعاون مع بريطانيا من خلال جامعات تطبق هذه الطريقة و كل كلية ستضع امتحان مؤهل لها، لكنها تحتاج لتنظيم وألا يكون فيها تلاعب.

و شددت على أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى امتحان فقط لكنها تتطلب حل لخلخلة نظام سيىء يختزل عمر طالب 12 عاما فى امتحان ثلاث ساعات.

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