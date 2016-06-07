"التعليم العالى": الانتهاء من الصورة النهائية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أنه تم الانتهاء من الصورة النهائية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية .

وأضاف "خميس" ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الجميع فى انتظار صدور قانون إنشاء الوكالة نظرا لأهميتها فى دعم برنامج الفضاء المصرى، ودعم استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية .

الجدير بالذكر ، أنه من المقرر عرض القانون على مجلس النواب للموافقة عليه لبدء إجراء تنفيذ الوكالة .

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