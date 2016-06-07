"صحة بنى سويف": تشغيل 16 مستشفى تكاملى قروى فى كافة التخصصات

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه تم تشغيل أقسام العناية المركزة بمستشفيات بنى سويف العام، والفشن وناصر ، ومنذ أيام تم تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الواسطى المركزى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن عدم وجود أسرة شاغرة فى مستشفيات الصحة ببنى سويف ، دليل على وجود خدمة جيدة تقدم للمرضى ، حيث أن مريض العناية المركزة يحتاج لمتابعة على مدار الساعة، ولو لم يجد المريض ذلك فى مستشفيات الوزارة ، لكان هجرها.

وتابع:" نجحنا فى تشغيل أقسام العناية بالمستشفيات المركزية بعدما عاد الأطباء الحاصلين على إجازة تفرغ للتعليم، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الأطباء من خارج مستشفيات بنى سويف، لتشغيل أقسام العناية المركزة بكافة مستشفيات المحافظة التى توجد بها أقسام للعناية المركزة .

وأوضح أن مشكلة قسم المخ والأعصاب فى بنى سويف عدم وجود أطباء متخصصين، لافتا إلى أنهم طالبوا جامعة بنى سويف توفير أخصائى مخ وأعصاب واتفقوا على ذلك ، وقريبا سيتم العمل فى القسم فى منتصف يولية المقبل، يعدما وصل جهاز ميكروسكوب المخ والأعصاب إلى المستشفى .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن ما تقدمه المستشفيات القروية من خدمات التطعيم هو ما أنقذ ملايين المصريين من الأمراض المزمنة ، وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة .

وأشار إلى أن قرار تحويل المستشفيات المركزية إلى وحدات صحة أسرة كان منذ سنوات، من أجل حماية المرضى، مضيفا:"ليس من الطبيعى إقامة عمليات فى اماكن غير مؤهلة لذلك والمحافظة يوجد بها 16 مستشفى قروى ستدخل تدريجياً كمراكز بها عيادات أطفال وباطنة وأشعة تخدم أهالى تلك القرى" .

وقال إن مشروع منتفعى الضمان الاجتماعى يتم تقديم الخدمة فيه من خلال 27 وحدة تقوم بعملية الكشف على المرضى داخل منازلهم وتحويل من يحتاج لاستكمال العلاج داخل المستشفيات، متابعاً:" مكتبى مفتوح لأى مريض من منتفعى الضمان الاجتماعى لإجراء اى عملية على نفقة الدولة ، حتى وإن وصلت التكلفة لـ 100 ألف جنيه".

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