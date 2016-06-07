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استجابة للـيوم السابع.. "مؤسسة سيدات الإسكندرية" تبحث حالات أهالى كرموز

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استجابة للـيوم السابع.. "مؤسسة سيدات الإسكندرية" تبحث حالات أهالى كرموز استجابة للـيوم السابع.. "مؤسسة سيدات الإسكندرية" تبحث حالات أهالى كرموز
زارت مؤسسة سيدات الإسكندرية للتنمية الشاملة، برئاسة الدكتورة أحلام الخولى، أهالى مخابئ كرموز، استجابة لما نشرته "اليوم السابع" منذ أيام عن المنطقة وحاجة أهلها للرعاية الصحية والاجتماعية، ووزعت وجبات إفطار رمضان على أسر المخابئ، ومياه نظيفة.

وأعلنت أحلام الخولى، أنه بمساعدة عدد من رجال الأعمال والمتبرعين بزيارة منطقة المخابئ، يوم الجمعة المقبل، يتم البدء فى أعمال تنظيفها من الحشرات الزاحفة، واستدعاء شركة نظافة للقيام بذلك، إضافة إلى دهان الغرف وتجهيزها لتكون ملائمة للعيش فيها حتى تقوم المحافظة بإيجاد أماكن بديلة لهم.

كما أعلنت عن تحديد يوم الجمعة لاصطحاب أطفال أسر المخابئ، لشراء الملابس الجديدة لهم.


>- بالصور.."مخابئ الإسكندرية" عالم موازٍ للإنسانية..أحلامهم ثلاجة وبوتاجاز وهدوم نظيفة لأطفالهم..والموت حلم عجوز يحتضن الحشرات والفئران فى سريره..مواطنة:"شايلة الكلى والمرارة وعندى السرطان ونفسى فى أوضة"
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