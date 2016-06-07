اليوم.. محاكمة المتهمين بأحداث عنف دار السلام

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء محاكمة المتهمين فى القضية رقم 10459 جنايات دار السلام لسنة 2014، بالانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر وحيازة السلاح فى أحداث عنف "دار السلام" التى وقعت فى أغسطس 2014، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبدالمطلب وشقيقه خالد محمد عبدالمطلب بأنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلا وشرعا فى قتل عدد من رجال الشرطة. وأسندت للمتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها.

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