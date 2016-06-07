توزيع 400 كرتونة رمضانية لأهالى حى جنوب بالفيوم

سلمت لجنة من العلاقات العامة بالمحافظة ومسئولى حى جنوب عدد 400 كرتونة مواد غذائية للبسطاء والأسر الأولى بالرعاية من سكان منطقة حى جنوب بمدينة الفيوم.

وقال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن المحافظة حريصة على توفير الدعم اللازم لجميع المواطنين خاصة البسطاء وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية على باقى الأحياء تباعا.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

وذكر محافظ الفيوم أنه تم توفير أكثر من 500 طن من السلع الأساسية وتم توزيعها على المواطنين بمدينة الفيوم وجميع مراكز المحافظة بسعر أقل من سعر التكلفة بواقع 4 جنيهات لكيلو الأرز وواحد جنيه لكيس المكرونة، وتحملت المحافظة فروق الأسعار، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء.

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح

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