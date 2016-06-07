مفاجأة.. اكتشاف بروتين فى جسم الإنسان يقضى على فيروس زيكا

تمكن فريق من العلماء بجامعة تكساس الأمريكية من اكتشاف بروتين جديد من المتوقع أن يساهم قريبا فى التوصل إلى دواء جديد يقضى على فيروس زيكا، الذى يعد من أخطر الميكروبات على الإطلاق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى مطلع شهر فبراير الماضى الطوارئ العالمية لمكافحته، وانتشر فيروس زيكا حتى الآن فى أكثر من 52 دولة حول العالم، وثبت تسببه فى حدوث الآلاف من تشوهات الأجنة فى حالة إصابة الحوامل بالميكروب.

وأكد الباحثون أن أحد البروتينات الدقيقة التى توجد فى الجسم بشكل طبيعى، ثبت أنها تحد من قدرة فيروس زيكا على مهاجمة المخ، سواء مخ البشر أو الفئران، حيث قام الباحثون بتعزيز مستويات بروتين "IFITM3"، وكشفت النتائج أنه ساهم فى وقف تكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة.

ويعرف هذا البروتين الحيوى باسم "IFITM3"، وأثبتت الأبحاث أيضا فاعليته فى منع الخلايا المصابة بفيروس زيكا من الموت، وأكد الباحثون أن الأبحاث والتجارب القادمة قد تسفر عن التوصل إلى دواء جديد لعلاج هذا الميكروب الخطير، وذلك عن طريق تحضير عقار يعزز مستويات هذا البروتين، وبالتالى منع الأضرار الكارثية التى يتسبب فيها المتمثلة فى تشوهات الأجنة. ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Cell Reports" خلال شهر يونيو الحالى.

الإنذار الأخير للحكومة..الغوا السفر للبرازيل والدول الموبوءة بفيروس زيكا قبل أن يغزو مصر..منظمة الصحة تفرض الطوارئ العالمية لمواجهته.. واستجابتنا ضعيفة رغم أن البعوضة موجودة بمصر

>