دراسة طبية تحذر: أطباق الفوم تسبب فقدان السمع وسرطان الدم

كشفت دراسة أجريت مؤخرا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن الأطباق والأكواب المصنوعة من الفوم الذى يتكون من مادة "البوليسترين" تؤدى إلى فقدان السمع، وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية مؤكدة أنها مادة مسرطنة.

وأوضح الباحثون أن "البوليسترين" هو البلاستيك غير القابل للتحلل، مما يعنى أنها يمكن أن يستغرق عدة عقود إلى مئات السنين دون حدوث تغيير فى تكوينه، وفقا لمؤسسة الموارد الأرضية (ERF).

وأكدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، أن مادة "الستايرين" هى المكون الرئيسى للبوليسترين، لافتة إلى أنها مصنفة دولياً ضمن الأسباب المؤدية للسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن مادة "الستايرين" قد تتسرب إلى المواد الغذائية، خاصة المشروبات الساخنة، وقد تم ربط التعرض المزمن لهذه المادة إلى الصداع، والتعب، والاكتئاب، وفقدان السمع، وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية. الجدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” صرحت بأن مادة "الستايرين" آمنة، وهذا موقف محير.

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