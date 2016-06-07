تقارير - جالاتا سراي يدرس ضم أحمد المحمدي

يدرس جالاتا سراي التركي ضم أحمد المحمدي ظهير هال سيتي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

المحمدي الذي لعب بقميص هال سيتي منذ صيف 2012 انتهى عقده مع النادي ويحق له الانتقال لأي فريق.

وأفادت صحيفة فانتيك التركية أن جالاتا سراي يفكر في ضم المحمدي هذا الصيف استغلالا لكونه لاعبا حرا في الوقت الحالي.

ولن يكلف المحمدي أي فريق ينضم إليه سوى راتبه.

يذكر أن جالاتا سراي احتل المركز السادس في الدوري التركي الموسم المنصرم.

جناح إنبي السابق قاد فريق النمور للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل من دوري القسم الثاني.