قنصل جنوب أفريقيا يزور سياحة الطائف

زار القنصل العام لجنوب أفريقيا شعيب كارلس والوفد المرافق له، مؤخرا، مقر الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني بمحافظة الطائف، والتقى بمدير عام الهيئة بالمحافظة عبدالله بن عبيدالله السواط، وتم خلال الزيارة استعراض مجالات التعاون في مجال السياحة، وأبدى القنصل شعيب استعداده للتعاون مع فرع الهيئة بمحافظة الطائف في مجالات السياحة كافة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين.

وأشاد القنصل الجنوب أفريقي بما شاهده من مواقع أثرية ومنازل تعكس التراث الحقيقي الذي تتميز به محافظة الطائف خاصة والمملكة بصفة عامة.