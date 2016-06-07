طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث يختبرون اليوم فى اللغة الاجنبية الأولى

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام حديث، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث يختبر ما يقرب من 560 الف طالب وطالبة فى 1581 لجنة سير على مستوى الجمهورية، كما يختبر أيضا طلاب النظام القديم فى اللغة الأجنبية الأولى والجبر رياضيات "1".

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تلاشى المشكلات التى حدثت فى لجنة امتحان اللغة العربية على رأسها دخول بعض الطلاب متاخرين عن اللجنة نتيجة تفتيشهم باستخدام العصا الالكترونية والتشديد والحرص على عدم دخول اى تليفون محمول داخل اللجنة، مشددا على أن ما حدثت فى لجنة امتحانات اللغة العربية الأحد الماضى غير مرضٍ على الإطلاق وسيكون هناك انضباط أكثر فى لجنة اللغة الأجنبية اليوم.

"التعليم": سنلغى امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة فى حالة تسريبه