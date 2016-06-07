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"الوفد" يطالب الدولة بالتركيز على جوهر الاسلام فى تجديد الخطاب الدينى

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"الوفد" يطالب الدولة بالتركيز على جوهر الاسلام فى تجديد الخطاب الدينى "الوفد" يطالب الدولة بالتركيز على جوهر الاسلام فى تجديد الخطاب الدينى
قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يكون بخطة عامة وليس عن طريق الحلول التقليدية التى يتم طرحها من البعض سواء داخل البرلمان أو خارجه، مطالبا "الأزهر" بمراجعة الأمر بداخله أولا ليتم التركيز على سماحة الدين الاسلامى وبناء الانسان.

وأضاف "الخولى"، :"يجب أن تراجع الدولة ما يلقى من خطب فى "الزوايا" التى تنتشر فى القرى والنجوع بل فى القاهرة الكبرى، و أن تقوم بدراسة كيفية أن تحتوى المناهج على سماحة الدين وجوهره وليس الاعتماد على الطريقة التقليدية فى الحفظ فقط لأن الشباب والأطفال هم الفئة التى يجب استهدافها فى المرحلة الحالية بشكل أكثر تركيزا.

كان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أكد أن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر من أجل تطبيق وتفعيل تجديد الخطاب الدينى، موضحاً أن اللجنة مستمرة فى العمل مع المؤسسات الدينية والتعليمية فى هذا الصدد.

- اللجنة الدينية بالبرلمان فى انعقاد دائم لتفعيل تجديد الخطاب الدينى

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