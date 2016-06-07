عضو بـ"النواب" يطالب بإقالة وزير التعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة

قال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن تسريب امتحانات طلاب الثانوية العامة، يضع المجتمع بأسره أمام اختبار شديد الأهمية، ويتحتم فى مثل تلك الحالات إقاله أو استقالة الوزير المسئول لمسئوليته الأدبية أمام المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة أصبح من الضرورة مراجعة إجراءات التأمين العقيمة التى تتخذ أو بالأحرى مراجعة منظومة التعليم بأسرها.

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