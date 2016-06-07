أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو بـ"النواب" يطالب بإقالة وزير التعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
عضو بـ"النواب" يطالب بإقالة وزير التعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة عضو بـ"النواب" يطالب بإقالة وزير التعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة
قال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن تسريب امتحانات طلاب الثانوية العامة، يضع المجتمع بأسره أمام اختبار شديد الأهمية، ويتحتم فى مثل تلك الحالات إقاله أو استقالة الوزير المسئول لمسئوليته الأدبية أمام المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة أصبح من الضرورة مراجعة إجراءات التأمين العقيمة التى تتخذ أو بالأحرى مراجعة منظومة التعليم بأسرها.

- طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث يختبرون اليوم فى اللغة الاجنبية الأولى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365