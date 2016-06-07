بدء التصفيات المؤهلة لدورة "البرلمان" الرمضانية الأولى لكرة القدم

بدأت أمس الاثنين، التصفيات المؤهلة للدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بمجلس النواب، في سابقة هى الأولى تحت قبة البرلمان المصرى، وتحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الأمين العام، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام.

وأكدت اللجنة المسئولة عن تنظيم الدورة الرمضانية لـ"اليوم السابع" أن التصفيات أسفرت عن تأهل 16 فريق يمثلون كافة قطاعات وأمانات المجلس، على أن تبدأ الدورة رسمياً يوم الجمعة 5 رمضان بمركز شباب الجزيرة، والتى يشارك في تنظيمها مجموعة من شباب العاملين بالمجلس.

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