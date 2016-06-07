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"أوقاف سوهاج": تخصيص مسجد لكل إدارة لإلقاء دروس دينية للسيدات فى رمضان

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"أوقاف سوهاج": تخصيص مسجد لكل إدارة لإلقاء دروس دينية للسيدات فى رمضان "أوقاف سوهاج": تخصيص مسجد لكل إدارة لإلقاء دروس دينية للسيدات فى رمضان
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم تخصيص مسجد فى كل إدارة بالمحافظة ليكون فيه درس دينى قاصر على السيدات فقط فى شهر رمضان، وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع للدروس.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذه الدروس تتناول الموضوعات التى تتعلق بفقه المرأة ودورها فى تنمية مجتمعها وأسرتها والحفاظ على آداب وأخلاقيات دينها موضوعات هذه الدروس.

ومن جانبه قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج، إن هذه يأتى فى إطار حرص الأوقاف على توعية المرأة لاسيما وأن الإسلام كرمها واهتم بها بالغ الاهتمام لما لها من دور مهم فى مجتمعها وأسرتها وعملها.


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