قناة السويس تعرض تخفيضات لجذب سفن الحاويات بين موانئ أمريكا وآسيا

قررت هيئة قناة السويس منح تخفيضات تصل إلى 65 % من قيمة رسوم العبور العادية لسفن الحاويات بين موانئ الساحل الشرقى للولايات المتحدة إلى موانئ شرق وجنوب آسيا.

وقال منشور ملاحى لهيئة قناة السويس نشر على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت أمس الاثنين، إن التخفيضات لتلبية رغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وجذبا لمزيد من السفن لعبور القناة.

وقال المهندس ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، فى تصريح سابق: إن حركة التجارة البحرية تتأثر بتباطؤ نمو التجارة العالمية وتتوقع دراسات الهيئة الاقتصادية أن يصل معدل النمو الدولى من 3,1? إلى 3,4? .

وحققت قناة السويس إيرادات بلغت مليار دولار و239.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالى بزيادة قدرها 0.2 % عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال منشور هيئة قناة السويس، إن فترة التخفيضات ستكون لمدة تجريبية لمدة 90 يوما من يوم 6 يونيو وحتى 3 سبتمبر المقبل، وتمنح حسومات بين 45 و55 و65% لسفن ناقلات الحاويات بين موانئ نورفولك وكولومبو بالساحل الشرقى الأمريكى، وحتى الموانئ المحيطة بميناء بورت كيلانج بماليزيا، بشرط الإبحار المباشر بينهم دون التوقف بأى ميناء لأغراض تجارية.

وكانت هيئة قناة السويس قد طرحت تخفيضا بقيمة 30% لسفن الحاويات بنفس الخط الملاحى فى مارس الماضى وانتهت مهلة التخفيضات فى بداية يونيو، وجددت الهيئة عرضها بتخفيضات أكبر.

وكانت هيئة قناة السويس قد نظمت مؤتمرا دوليا لمناقشة تحديات التجارة البحرية الدولية، طالب فيه مديرو توكيلات ملاحية لسفن حاويات وصب أن تراعى قناة السويس صعوبات العمل بصفتها شريكا فى النقل البحرى.

وقال سورين توفت مدير شركة "ميرسك لاين"، فى ورقة بحثية عرضت بالمؤتمر "السوق أصبح صعبا بلا شك، ولكن ميرسك تتمسك بالتنافسية وثقة عملائها والتعاون مع شركائها لتحقيق نسبة نمو معقولة فى النقل البحرى، خاصة وأن معدل النمو تباطئ بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح بنسبة 2 إلى 4 % كل عام، ولا نعتقد فى ميرسك أن أزمة النمو ستحل سريعا"

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