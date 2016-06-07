بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشآت الهامة بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الخدمات الخارجية المعينة لتأمين المنشأت الهامة من مجندى الدرجة الثانية وخدمات الأفراد بمدينة طنطا وتم مراجعة الوجبات المنصرفة لهم من إدارة قوات الأمن ونادى ضباط الشرطة بطنطا وذلك للتأكد من جودة الأصناف وملاءمتها.

كما قام بالمرور على إدارة قوات الأمن بمدينة طنــطا لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفقد المطبخ الخاص بالمجندين وشدد على الاهتمام بنظافة المكان والأدوات المستخدمة فى الطهى والتأكيد على جودة الطهى وحسن الطعم.. والتأكد من سلامة الخضراوات قبل استلامها من المورد وشدد على ضرورة اتباع الطرق الصحية السليمة فى التعامل مع اللحوم عن طريق إزالة تجميدها قبل الطهى وتفقد الوجبات المنصرفة لهم قبل الإفطــار.

كما وجه مدير الإدارة بالإشراف والمتابعة الشخصية لوجبات الإفطار و السحور وتمام توزيعها ومناسبتها كما عقد لقاء مع 150 مجندا من قوة الإدارة وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأكد فيه على تكاتف الجميع صفا واحدا والقيام بالمسئولية الوطنية لاسيما والظروف الأمنية الراهنة وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التى لا هدف لها إلا شق وحدة الصف و ضرورة رفع المستوى التدريبى وتطويره بما يتفق والمستجدات الأمنية وعرض مدير أمن الغربية ما تقدمه الوزارة من دعم فى شتى المجالات المادية والاجتماعية والمعنوية ووجه مدير أمن الغربية الضباط والأفراد بحسن معاملة المجندين والاهتمام بكافة وسائل للإعاشة (العنابر - دورات المياة - المطابخ - قاعات الطعام) وتوفير الرعاية الصحية للمجندين والتعايش اليومى معهم لحل مشاكلهم الشخصية.

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