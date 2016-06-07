حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية لضبط الأسعار بأسواق المحافظة

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط كمية من الأرز المجمعة وامتناع التاجر عن البيع. كما تمكنت الحملة من ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام أحد تجار الأعلاف والحبوب بناحية شارع هدى شعراوى ــ دائرة قسم ثان.. بتجميع كمية كبيرة من الأرز ، والامتناع عن بيعها ، وذلك بغرض رفع الأسعار بطريقة غير مبررة ، مستغلاً الأزمة الحالية فى توافر تلك السلعة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث قامت مأمورية من ضباط القسم استهدفت المحل المشار إليه ، حيث تم ضبط "أحمد. ع .م" 46 سنة صاحب المحل مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول، وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تبين قيام المتحرى عنه سالف الذكر بتجميع كمية من الأرز الأبيض بلغت حوالى ( 750 كيلو جرام).

وتمكنت الحملة من ضبط "حسن. ف .ح" 48 سنة صاحب منفذ مواد غذائية الكائن حى السلام ــ دائرة قسم ثان لحيازته داخل المحل كمية من اللحوم والدواجن والأسماك غير صالحة للإستخدام الآدمى وزنت حوالى ( 45 كيلو جرام).

كما تم ضبط " محمد ع ذ" 42 سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية " محمد .ع . م" 29 سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية و"الشحات. ج .ح" 24سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية و"أحمد. ع. م " 24 سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية " محمد. أ. م" 26 سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية و" محمود. م .م" 24سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية و" تامر. م. أ" 35 سنة عامل بمطعم كائن شارع المعاهدة ــ دائرة مركز القنطرة غرب لعدم حمله شهادة صحية و" محى .أ. م" 30سنة صاحب سوبر ماركت كائن الجامعة القديمة ــ دائرة قسم أول لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعارو" فتحى .ع .ع " 35 سنة صاحب محل كائن الجامعة القديمة ــ دائرة قسم أول لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار و" هانى .م. أ" 30 سنة صاحب كافيتريا كائنه الجامعة القديمة ــ دائرة قسم أول لعدم كتابة لافتة المحل باللغة العربية.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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