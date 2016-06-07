اليوم.. استئناف إعادة محاكمة محمد بديع فى "أحداث البحر الأعظم"

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكان أسامة الحلو دفاع محمد بديع قد تقدم بطلب رد المحكمة الجلسة الماضية، ووفقا للقانون إذا قام المتهمين باتخاذ إجراءات رد المحكمة سوف تقرر المحكمة فى جلسة اليوم وقف نظر القضية لحين الفصل فى دعوى الرد، وفى حين عدم قيام المتهمين بمباشرة إجراءات الرد تستكمل المحكمة نظر القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، على حصولهم على حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، كانت قد قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومتهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم. وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد".

ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.

رفع جلسة إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لنظر طلب رد المحكمة

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