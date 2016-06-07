أبو ريدة يؤكد من جديد: لا تقلقوا.. مصر في التصنيف الأول بتصفيات المونديال

من جديد أكد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي على وجود منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس العالم 2018.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الخامس إفريقيا وهو الأخير بالتصنيف الأول، إذ يتواجد خمس منتخبات في كل تصنيف من الأربعة.

وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "لا تقلقوا بشأن التصنيف، منتخب مصر سيكون في التصنيف الأول، والمنتخب التونسي لن يسبقنا".

ويمثل أبو ريدة الاتحاد الدولي والإفريقي في القرعة التي ستقام بأحد فنادق القاهرة يوم 24 يونيو الجاري.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة تضم أربع فرق للفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف "لقد استقر الاتحاد الدولي على اصدار تصنيف استثنائي للقارة الإفريقي من أجل التصفيات".

ومن المقرر أن يصدر الفيفا التصنيف الاستثنائي يوم الثامن من يونيو الجاري.