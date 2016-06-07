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بالفيديو - صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف روما في مايو

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بالفيديو - صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف روما في مايو بالفيديو - صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف روما في مايو

حصد محمد صلاح نجم روما جائزة أجمل أهداف الفريق في شهر مايو، الأخير بالموسم، متفوقا على زملائه الذين سجلوا أهداف جميلة في الشهر نفسه.

صلاح أنهى موسمه الأول مع روما في صدارة هدافي الفريق برصيد 15 هدفا.

وأفاد الموقع الرسمي لروما أن صلاح حصد الجائزة بهدفه في شباك جنوى الذي جاء من هجمة جماعية رائعة.

وتفوق هدف صلاح على صاروخية فرانشيسكو توتي في المباراة نفسها.

بينما احتل هدف ستيفان الشعراوي في مرمى ميلان المركز الثالث، وهدف ميراليم بيانيتش في شباك كييفو بالمركز الرابع.

أما الهدف الذي سجله إدين دجيكو في شباك الأهلي بالمباراة الودية التي جمعتهما فقد احتل المركز الخامس.

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فيديو اليوم السابع

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