مرض الشبكية يهدد عيون شذى بالعمى

يعيش مبروك ثابت في حيرة وألم بعد أن أوشك العمى وعامل الوراثة من اختطاف نور عيني طفلته الصغيرة شذى البالغة من العمر 6 أشهر بسبب مرض الشبكية. يقول "للرياض" :ما يضاعف همي وقلقي هو رؤيتي لطفلتي الصغيرة وبصرها يتلاشى يوما بعد آخر ولا أستطيع مساعدتها بسبب ضعف إمكاناتي المادية..، فقد راجعت مستشفي صبيا العام فأخبروني أن الخطر يحدق بابنتي الصغيرة وأنها تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة في عينيها وأنها مهددة بالعمى لا قدر الله مستقبلا فحاسة البصر تضعف يوما تلو الآخر ولا أمل لي سوى علاجها في مركز طبي متخصص في العيون داخل أو خارج المنطقة عسى أن أجد بارقة أمل لمحاصرة الخطر قبل وقوعه، ويضيف مبروك: أنا لا أستطيع العمل أو الحركة لإصابتي بضعف البصر الشديد وربما يكون لعامل الوراثة دور في إصابة أبنائي كذلك، مؤكدا أن أمله بالله ثم من بيدهم القدرة على إنقاذ طفلته عظيم، وهو ما دفعه لمناشدة المسؤولين بالصحة لسرعة مساعدته بنقل طفلته إلى أحد المستشفيات الكبرى والمتخصصة أو علاجها بالخارج. لمزيد من المعلومات أو المساعدة يمكن الاتصال على جوال 0509822362