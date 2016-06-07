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الكشافة تنفذ مبادرة «فرحة نجاح الأيتام»

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أقامت جمعية الكشافة العربية مساء أول أمس، بالتعاون مع دار التربية الاجتماعية بالرياض، مبادرة “فرحة نجاح الأيتام” ضمن مبادرات الوحدة الكشفية "الناس للناس"، حيث أقيم احتفاء بتلك الفئة بمقر دار التربية الاجتماعية بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، ومدير دار التربية الاجتماعية بالرياض سعود العصيمي.

وقد أكد د. الفهد في كلمة له خلال الاحتفاء على أهمية هذا التكريم لتلك الفئة والرعاية التربوية لهم، وتشجيعهم بمضاعفة جهودهم وحفز همم الآخرين، وبث روح المنافسة الإيجابية بينهم، وإيقاظ وتشجيع الإبداع والابتكار لديهم بإتاحة الفرصة لهم لممارسة اهتماماتهم العلمية ومواهبهم المتعددة التي تتفق مع قدراتهم وميولهم، وتضمن برنامج الحفل فقرات ترفيهية وأناشيد، وتوزيع للهدايا.

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