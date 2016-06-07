بلدية تمير تكرم موظفيها المتقاعدين

أقامت بلدية تمير حفلاً لتكريم الموظفين المتقاعدين من منسوبيها بحضور رئيس بلدية تمير محمد بن سعود السلطان ورئيس المجلس البلدي محمد الفيصل والأعضاء، ومنسوبي البلدية.. وأشار السلطان خلال حفل التكريم إلى أهمية تكريم المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طوال فترة مشوارهم الوظيفي في البلدية، تقديراً لتفانيهم في العمل وبذل ما في وسعهم من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

وفي ختام الحفل تسلم المتقاعدون دروعا تذكارية، وهم: ظاهر ناصر المفرج، ناصر عبدالعزيز المفرج، برغش ناصر البرغش، دليهان زايد الدليهان.. وقد عبّر المكرمون عن تقديرهم لرئيس البلدية على هذه اللفتة الكريمة.