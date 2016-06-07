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وزراء المالية والإعلام والعدل والعمل والنقل يتحدثون عن التحول الوطني.. اليوم

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من المقرر أن يعقد وزراء كل من وزارة المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزارة الإعلام الدكتور عادل الطريفي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ووزارة العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزارة النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلثاء مؤتمراً صحافياً مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، للحديث عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي وافق مجلس الوزراء أمس على صيغته النهائية.

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د. إبراهيم العساف

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د. عادل الطريفي

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د. مفرج الحقباني

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د. وليد الصمعاني

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سليمان الحمدان

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