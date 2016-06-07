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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف اليوم.. استكمال سماع الشهود فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف
تستكمل الدائرة 11 إرهاب ، اليوم الاثنين، محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس".

و من المقرر ان تستمع المحكمه بجلسه اليوم الي شهود الإثبات من الثامن حتى الحادى عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكى ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

- تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ7 يونيو لسماع الشهود

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مصر 365

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