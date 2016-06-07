ضبط ربة منزل بحوزتها 223 قرص مخدر بقصد الاتجار بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث المخدرات، من ضبط ربة منزل بحوزته كميه من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "صابرين .م ط ، 24 سنه ربة منزل وبحوزتها 223 قرص مخدر مختلف الأنواع بقصد الاتجار ومبلغ مالى وتحرر وعن الواقعة المحضر رقم 19538 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.

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