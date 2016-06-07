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الحكم على 36 متهمًا فى "خلية الصواريخ" اليوم

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الحكم على 36 متهمًا فى "خلية الصواريخ" اليوم الحكم على 36 متهمًا فى "خلية الصواريخ" اليوم
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، حكمها على 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.


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